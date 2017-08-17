В "сквер волонтеров АТО" в Киеве завезли строительную технику, якобы планируется строительство ТРЦ (видео)

В Киеве хотят снести памятник Волонтерам и сквере по адресу пр. Науки, 22. На место уже прибыла техника. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Елена Суетова.

Согласно ее сообщению, на месте сквера и памятника планируется строительство, а именно строительство ТРЦ.

Читайте такжеСквер Небесной сотни окончательно вернули в собственность Киева

При этом на видео, которое Суетова также опубликовала, видно представителя застройщика, которая якобы показывает документы аренды земли, где обустроен сквер с памятником Волонтерам.

Как сообщали «Наши деньги», Высший хозяйственный суд признал незаконным решение Киевского горсовета о разрыве договора аренды с ООО «СБС-Надия» земельного участка 0,8 га и создание на ее базе сквера.

В декабре 2003 года Киевский горсовет передал на 30 лет в аренду ООО «СБС-Надия» участок площадью 0,08 га (кадастровый номер 8000000000:79:243:0006). Земля расположена на пересечении Стратегического шоссе и проспекта Науки в Голосеевском районе столицы. Выделялась она под строительство социально-бытовых и торговых объектов.

В апреле 2015 года Киевский горсовет принял решение расторгнуть договор аренды. Тогда депутаты объяснили это решение тем, что участок так и не была застроена. После того, как в сентябре того же года фирма смогла в первой инстанции и апелляции отменить решение горсовета, депутаты решили дать участку статус сквера. При этом, его площадь увеличили до 0,12 га. По данным СМИ, такое решение депутатов официально объяснялось просьбой защитить жителей от застройки единственной в микрорайоне детской площадки.