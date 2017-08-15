Российская делегация предоставила письму Януковича статус официального документа Совбеза ООН - Сергеев

Российская делегация предоставила письму бывшего президента Украины Виктора Януковича к президенту России Владимиру Путину с просьбами применить армию на территории Украины, статус официального документа Совета Безопасности ООН.

Об этом сегодня на заседании Оболонского районного суда Киева по рассмотрению уголовного производства по обвинению Януковича в государственной измене, заявил бывший представитель Украины в ООН Юрий Сергеев (2007-2015 гг.).

По его словам, российская делегация в ООН предоставила письму Януковича к Путину статус официального документа Совбеза, в отличие от обращения главы подконтрольного Кремлю Крыма Сергея Аксенова от 1 марта 2014 года к Путину об «оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории Автономной Республики Крым».

Читайте такжеВ феврале 2014 года в Совбезе ООН знали, что в Крыму осуществляется акт агрессии - Сергеев

«Таким образом, хотел этого Виктор Федорович или нет, он подыграл российской стороне (в ООН - УНИАН)», - отметил Сергеев, поскольку «представители РФ настаивали, что обращение Януковича является обращением действующего президента Украины».

Как сообщал УНИАН, на предыдущем заседании суд по делу о госизмене Януковича исследовал первую часть доказательств со стороны обвинения. В частности, были исследованы записи заседания Совета Федерации России, на котором Путину было предоставлено право применить армию на территории Украины, а также заседания Совета Безопасности ООН от 1 марта 2014 года.

*** Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня коллегия Оболонского райсуда удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.