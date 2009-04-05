Из Тернополя уже два дня не вывозят мусор - люди перекрыли дорогу

Из Тернополя уже два дня не вывозится мусор, поскольку в 5 часов утра 4 апреля жители из прилегающих к Малашевской свалке сел перекрыли дорогу на свалку и не пускают туда автомобили с мусором.

Как сообщил корреспонденту УНИАН городской председатель Тернополя Роман ЗАСТАВНЫЙ, мэрия по этому поводу уже обратилась в областное управление милиции и в областное Управление СБУ с просьбой обеспечить порядок и не допустить возникновения техногенно опасной ситуации.

“Теперь будет зафиксировано административное правонарушение, но если эти люди не освободят дорогу, то за это предусмотрена уголовная ответственность”, - сказал Р.ЗАСТАВНЫЙ. По его словам, дорогу блокируют около 100 человек из трех прилегающих к свалке сел. Их позиция категорична – прекратить вывозить мусор, поскольку они уже устали от постоянного смрада и мусора, который им ветер заносит во дворы.

Невзирая на то, что начальник городского Управления ЖКХ Олег СОКОЛОВСКИЙ заверил людей, что свалка не несет угрозы здоровью жителей прилегающих сел, а также напомнил, что город частично уже повел рекультивацию на свалке и планирует вскоре ее завершить, а через 3 года прекратить сюда вывоз мусора, люди продолжают блокировать дорогу.

“Там ожидают уже 20 машин, которые вывозят мусор из Тернополя, поэтому теперь сбор мусора в городе прекращен. Не могут попасть на свалку и автомобили из Тернопольского и Зборовского районов, что грозит возникновением стихийных свалок вокруг, если кто-то начнет собранный мусор выгружать где угодно, чтобы как-то выйти из ситуации”, - заметил Р.ЗАСТАВНЫЙ.

Он выразил надежду, что правоохранительные органы разрешат ситуацию, ведь люди, которые перекрыли дорогу, действуют незаконно.