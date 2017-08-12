На Днепропетровщине жители требуют снести памятник Брежневу

Жители Каменского Днепропетровской области требуют от властей города демонтировать памятник советскому генсеку Леониду Брежневу

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Активисты зарегистрировали соответствующее обращение на сайте электронных петиций к местным властям, объявив сбор подписей за снос памятника.

Читайте такжеБез Брежнева и Щербицкого: В Днепре "декоммунизировали" Аллею Славы

"Отказ демонтажа указанного памятника – прямое нарушение действующего закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики. Л. И. Брежнев является нашим земляком, выходцем из нашего города, но это не оправдывает его деяний как политического деятеля", – говорится в обращении.

По мнению активистов, поскольку памятник не был внесен во Всеукраинский реестр недвижимых памятников истории, он подпадает под закон о декоммунизации и демонтаже.

Ранее, зимой 2017 года, стало известно, что городской совет Каменского не только не собирается демонтировать бюст Брежневу, но и выделил бюджетные средства на его ремонт. По решению горсовета, бюст Брежнева на площади Освободителей было объявлено принадлежащим к музею истории города, поэтому он вроде бы не подлежит демонтажу. Проукраинские организации выразили возмущение таким решением.