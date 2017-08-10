Без дыр в стене: лучшие мобильные кондиционеры лета-2017. Выбор "Розетки"

Этим летом в Украину пришла жара под 40 градусов, и многим стало понятно, что привычные открытые окна и вентилятор – больше не решение, нужен кондиционер. Если вас не радует перспектива бурения стен и установки внешнего блока за окном, отличным вариантом будет мобильный кондиционер.

Тем более, что монтаж стационарной системы – процесс сложный, а чтобы включить передвижную версию, нужно всего несколько минут - достаточно вывести в окно гибкий съемный воздуховод. Интернет-магазин «Розетка» подобрал для вас несколько самых интересных моделей.

Мобильный кондиционер ELECTROLUX EACM-9 CG/N3

Пользовательские характеристики этой модели полностью идентичны настенной сплит-системе. При этом, несмотря на значительный вес, мобильный кондиционер ELECTROLUX EACM-9 CG/N3 легко передвигается на встроенных колесиках. Это позволяет использовать одно устройство для нескольких помещений. Рекомендованная площадь комнаты - до 23 кв.м, потребляемая мощность – 1,015 кВт.

В автоматическом режиме кондиционер будет работать на охлаждение, осушение или вентиляцию, в зависимости от условий окружающей среды. Прибор автоматически устанавливает режим и поддерживает заданную температуру. Скорость вентилятора также устанавливается автоматически. Есть тихий «ночной» режим работы.

На кондиционере есть ЖК-экран, отображающий текущие настройки и функции. Подвижные жалюзи позволяют регулировать поток холодного воздуха, избегая его прямого попадания на людей. Конденсирующаяся влага, которая не успела выйти наружу, собирается в специальном резервуаре. Когда тот заполняется, прибор останавливается и сообщает, что нужно слить воду. Также у прибора есть функция самоочистки.

В комплект входит гофрированный шланг, соединитель шланга, выпускное сопло и полнофункциональный беспроводный пульт управления. С его помощью можно установить режим работы и настроить таймер.

Эту модель сейчас можно приобрести за 7999 гривень с гарантией на 12 месяцев, а при покупке в ближайшие дни «Розетка» еще и подарит вам увлажнитель воздуха.

BALLU BPAC-12 CM

Этот кондиционер имеет два регулируемых режима работы - вентилятор и охлаждение воздуха. По сравнению с предыдущей моделью, он более мощный, потребляет 1,25кВт, подходит для помещений площадью до 30 кв. м, но в комплекте нет пульта. Среди преимуществ Ballu – фильтр тонкой очистки воздуха Stop Dust. В отличие от большинства моделей, регулировать поток воздуха можно и вертикально, и горизонтально, а это – дополнительный комфорт.

Для управления кондиционером используется интуитивная система One Touch. В комплект входит гофрированный шланг и универсальный переходник-адаптер, который поможет быстро подключить устройство и наслаждаться прохладой.

Еще одна важная особенность: это устройство соответствует самому высокому классу энергоэффективности «А». Мобильные кондиционеры с подобной маркировкой встречаются нечасто. Кроме того, он работает на фреоне R410а, безопасном для озонового слоя.

В «Розетке» BALLU BPAC-12 CM можно купить за 7070 гривень с гарантией на 12 месяцев от производителя.

ELECTROLUX EACM-12 CG/N3

Мобильный кондиционер ELECTROLUX EACM-12 принадлежит к той же серии, что и первый в нашем обзоре, EACM-9, но это устройство чуть более мощное, чем два предыдущих. Оно потребляет 1,35 кВт и подходит для комнат площадью до 30 кв. м

Наряду с привычным охлаждением кондиционер способен вентилировать, а также осушать воздух в помещении. Для жарких летних ночей предусмотрен более тихий режим работы.

На корпусе есть жидкокристаллический экран, отображающий текущие настройки. С помощью жалюзи можно легко регулировать поток холодного воздуха. А конденсат, который не успел выйти, собирается в специальном резервуаре. При его заполнении прибор останавливается и сообщает, что нужно слить воду. Также у этого кондиционера есть функция самоочистки.

В комплекте поставки есть шланг для вывода воздуха, адаптер к нему, выпускное сопло и полнофункциональный пульт дистанционного управления с экраном. С его помощью можно установить режим работы и настроить таймер.

Эту модель сейчас можно купить за 8599 гривень с гарантией 12 месяцев. Кроме того, в «Розетке» сейчас акция – увлажнитель воздуха в подарок.

OLMO OMC-12BD

Мобильный кондиционер OLMO OMC-12BD – прекрасное решение для помещений до 35 кв. м. Летом он полностью заменит традиционную сплит-систему в зданиях, где нет возможности вывести за окно внешний блок.

Этот прибор работает на вентилирование, осушение и охлаждение воздуха. Его преимущества – использование более безопасного для озонового слоя хладагента R410а и интеллектуальная технология включения-выключения, которая позволяет сократить потребление электричества в ждущем режиме на 75%. Кроме того, кондиционер OLMO автоматически перегоняет конденсатную воду испарителя в конденсатор, здесь не нужна емкость для воды.

Колесики вращаются во все стороны, потому перевозить из комнаты в комнату будет легко и удобно. В комплекте с кондиционером вы получите пульт ДУ.

В августе «Розетка» предлагает купить этого домашнего помощника за 7100 гривень с гарантией на год.