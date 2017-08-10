От Ленина до Дарта Вейдера: журналисты разыскали статуи вождя после массового сноса

После массового свержения памятников вождю пролетариата Владимиру Ленину в Украине, иностранные журналисты Нильс Аккерман и Себастьян Гобер решили узнать, что же произошло с монументами дальше. Об этом пишет «Новое время».

В общем, было снесено 1320 памятников Ленину. Так, журналисты находили монументы или их части в самых необычных местах: городах, музеях, частных коллекциях и просто на полях. Некоторые памятник были раскрашены в цвета украинского флага.

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«Например, в Одессе местный художник превратил Ленина в Дарта Вейдера - одного из главных персонажей культовых Звездных войн», - пишет издание.

На Черниговщине художник занес голову вождя в лес, чтобы она зарастала бурьяном. В Днепре голову Ленина передали в городской исторический музей, где она хранится на складе. А в Черкассах из Ленина сделали казака.

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