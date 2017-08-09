Во Львове этим летом демонтировали шесть незаконных летних площадок

С начала летнего сезона в центре Львова демонтировали шесть незаконно установленных открытых летних площадок по следующим адресам: ул. Лысенко, 11, ул. Довбуша, 1, проезд Кривая Липа, 1, ул. Сечевых Стрельцов, 3, ул. Леси Украинки, 18, ул. Валовая, 19. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

Читайте такжеВо Львове из-за жары ввели спецрежим курсирования электротранспортаКП «Административно-техническое управление» осуществляет демонтаж открытых летних площадок согласно постановлению Львовского городского совета № 1024 от 15.09.2016 г. «О внесении изменений к постановлению городского совета от 05.03.2009. № 2452 «Об утверждении Порядка получения разрешений на установку открытых летних площадок во Львове возле объектов ресторанного хозяйства для осуществления предпринимательской деятельности».

«Подлежат демонтажу самовольно установленные летние площадки, площадки, срок действия паспортов на размещение или срок действия договоров на аренду конструктивных элементов благоустройства которых истек, а также те, паспорт на установку которых отменен. В случае выявления такой площадки, владельцу направляется требование узаконить размещение площадки или срок действия паспорта на размещение, или добровольно ее демонтировать. Если предприниматель не осуществляет никаких шагов по узакониванию или демонтажу своей конструкции, то ее демонтируют принудительно», – отмечают в КП «Административно-техническое управление».

Владельцы могут вернуть свои конструкции, оплатив расходы на демонтаж, перевозку, разгрузку и хранение открытых летних площадок.