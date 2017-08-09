Не "исчезли": посол предположил, что произошло с украинскими рабочими в Финляндии

11:29, 09 августа 2017
Общество
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Посол находится на связи с полицией Финляндии.

Будинок, в якому жила група / фото yle.fi

Украинские заробитчане, которые якобы исчезли накануне в Тууповааре в Финляндии, нашли другую работу. Такое предположение в Twitter написал посол Украины в Финляндии и Исландии Андрей Олефиров.

Олефиров подчеркнул, что все же находится на постоянной связи с полицией.

"Не "исчезли". Из опыта: нашли другую работу. На контакте с полицией. Наша "Горячая": +358-40-471-92-00», - написал он.

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