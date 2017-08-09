Не "исчезли": посол предположил, что произошло с украинскими рабочими в Финляндии
11:29, 09 августа 2017Общество
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Посол находится на связи с полицией Финляндии.
Дом, в котором жила группа / фото yle.fi
Украинские заробитчане, которые якобы исчезли накануне в Тууповааре в Финляндии, нашли другую работу. Такое предположение в Twitter написал посол Украины в Финляндии и Исландии Андрей Олефиров.
Олефиров подчеркнул, что все же находится на постоянной связи с полицией.
"Не "исчезли". Из опыта: нашли другую работу. На контакте с полицией. Наша "Горячая": +358-40-471-92-00», - написал он.
Не "исчезли". Из опыта: нашли другую работу. На контакте с полицией. Наша "Горячая": +358-40-471-92-00https://t.co/jf2Dj4Qjgn— Andrii Olefirov
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