Не "исчезли": посол предположил, что произошло с украинскими рабочими в Финляндии

Украинские заробитчане, которые якобы исчезли накануне в Тууповааре в Финляндии, нашли другую работу. Такое предположение в Twitter написал посол Украины в Финляндии и Исландии Андрей Олефиров.

Олефиров подчеркнул, что все же находится на постоянной связи с полицией.

"Не "исчезли". Из опыта: нашли другую работу. На контакте с полицией. Наша "Горячая": +358-40-471-92-00», - написал он.