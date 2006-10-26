Почему совершили покушение на Романа Федышина

Основной версией покушения на генерального директора львовского рынка “Шувар” является его финансово-экономическая, а не политическая деятельность.

Об этом в комментарии УНИАН сказал начальник УМВДУ во Львовской области Виталий МАКСИМОВ.

По его словам, по факту взрыва автомобиля генерального директора ООО “Шувар” Романа ФЕДИШИНА проводится тщательное расследование. На данное время отрабатывается несколько версий, среди которых основной является финансово-экономическая деятельность директора рынка “Шувар”, а также выделение земельных участков для ООО “Шувар”, которые проходили через Львовский городской совет, депутатом которого является Р.ФЕДИШИН.

Руководитель львовской милиции отрицает вероятность того, что покушение совершено в связи с политической деятельностью Р.ФЕДИШИНА.

“Политического следа в совершенном покушении – нет”, - акцентировал В.МАКСИМОВ.

Однако председатель Львовской областной организации партии “Батьківщина”, заместитель председателя Львовского областного совета Иван ДЕНЬКОВИЧ считает, что покушение на Р.ФЕДИШИНА может быть связано с его активной политической и, возможно, бизнес-деятельностью. Об этом И.ДЕНЬКОВИЧ заявил сегодня представителям СМИ.

При этом председатель Ассоциации работодателей Львовской области Зиновий БЕРМЕС связывает покушение на Р.ФЕДИШИНА с его деятельностью на рынке “Шувар”.

“Несмотря на то, что Роман ФЕДИШИН является политиком и до недавнего времени возглавлял фракцию БЮТ в городском совете, он является примером абсолютно мирного человека, который всегда пытается найти консенсус. То есть его нельзя назвать политиком-радикалом. Другое дело относительно бизнеса, который он ведет. Рынок “Шувар” является единственным оптовым рынком в Украине, который взял на себя специализацию “сельскохозяйственная продукция”. Этому примеру должна была бы следовать вся Украина. Но в Украине, в том числе и во Львове, значительная часть этой сферы деятельности является теневой и то, что делает Р.ФЕДИШИН, не выгодно теневой сфере. Мое мнение, что собственно из-за этого бизнеса было совершено покушение”, – заявил журналистам З.БЕРМЕС.

В то же время Блок Юлии Тимошенко расценивает бандитское нападение на заместителя председателя фракции БЮТ в горсовете Львова, директора ООО “Шувар” Романа ФЕДИШИНА как политический заказ, “осуществленный грязными руками криминалитета”.

Об этом говорится в заявлении БЮТ, текст которого передан УНИАН.

«Сегодня во Львове произошло событие, которое в очередной раз подтверждает, что вместе с возвращением к власти в Украине старых кланов, которые стремятся к политическому реваншу, вновь начал поднимать свою голову бандитизм. Это далеко не первый случай жесткого террора против представителей нашей оппозиционной силы на протяжении последнего времени. Украина все больше начала напоминать Чикаго 30-х годов, когда жизнь честных и порядочных людей абсолютно не защищена перед своеволием и бесчинством криминальных элементов”, говорится в заявлении.

БЮТ решительно требует от Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности, Министерства внутренних дел прекратить разгул криминалитета. Правоохранительные органы обязаны в кратчайшие сроки расследовать зверство, за которое преступники должны понести самое жестокое наказание. Ответственность за совершенный террористический акт БЮТ “возлагает непосредственно на лидеров политико-криминальных кланов, которые сегодня дорвались к власти”.

Как сообщал УНИАН, сегодня во Львове был взорван автомобиль директора рынка “Шувар” Р.ФЕДИШИНА. В результате взрыва погибла случайная прохожая – 14-летняя школьница. Р.ФЕДИШИН и его охранник получили ранения.