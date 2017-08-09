В Днепре врачи спасли беременную женщину, у которой случился инсульт

11:10, 09 августа 2017
Общество
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В больницу женщина попала почти без сознания и ежеминутно могла умереть и потерять ребенка.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо

В Днепре спасли беременную женщину, у которой случился инсульт. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что в больницу она попала почти без сознания и ежеминутно могла умереть и потерять ребенка.

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Однако оборудования и необходимых лекарств не было. Поэтому врачи целую ночь договаривались с поставщиками. Уже через шесть часов женщине вводили через артерию на ноге специальный клей, который загерметизировал поврежденный сосуд мозга. Во время операции выяснилось, что кровоизлияние не одно, поэтому экстренно пришлось удалять и второе.

Будущая мать находится на 7 месяце беременности и сейчас чувствует себя хорошо.

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