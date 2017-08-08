В Украине можно будет зарегистрировать брак и ребенка онлайн

В Украине до конца года планируется ввести ряд онлайн-сервисов, в частности, регистрации ребенка и брака.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Владимир Гройсман.

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"Весной Государственное агентство по вопросам электронного управления Украины совместно с Министерством юстиции Украины ввели ряд электронных услуг по регистрации предпринимательства. Это - очередной шаг на пути к упрощению условий ведения бизнеса в Украине. Сейчас наибольшей популярностью пользуется электронная услуга по открытию ФЛП. Так, с помощью онлайн-сервиса уже открыто 1211 ФЛП. Убежден, предприниматели, которые создают рабочие места и обогащают экономику, должны получать от государства максимум помощи и уважения. Они не должны бегать, чтобы собирать различные справки, стоять в очередях, терять время, сталкиваться со злоупотреблениями со стороны чиновников. Бегать должны данные, а не граждане. Введение электронных услуг - один из приоритетов правительства, поэтому Государственное агентство по вопросам электронного управления плодотворно работает в этом направлении. К концу года планируется ввести еще ряд онлайн-сервисов. В частности, регистрация ребенка и брака онлайн", - заявил Гройсман.

По его словам, широкому распространению электронных услуг способствует обеспечение украинцев надежными средствами электронной идентификации.

"Пока в Украине таким средством является электронная цифровая подпись (ЭЦП). Поэтому я посоветовал бы всем украинцам, которые еще не имеют ЭЦП, оформлять ее. С осени начнется выдача внутренних паспортов в виде ID-карты сразу с электронной цифровой подписью, а до конца года в Украине заработает MobileID (ЭЦП на SIM-карте)", - отметил Гройсман.