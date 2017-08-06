В Хорватию на отдых отправились 86 детей из прифронтовой зоны АТО - Жебривский
18:39, 06 августа 2017Общество
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Жебривский при этом поблагодарил всех, кто приобщился к организации отдыха детей.
В Хорватию на отдых отправились 86 детей / фото пресс-служба ОГА
В Хорватию на отдых отправились 86 детей из прифронтовой зоны АТО.
Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.
«86 детей из прифронтовой зоны отправили на отдых в Хорватию. В этом году это не первая группа детей, которых отправляем за границу и не последняя – дети должны видеть, как живут люди в мире, должны знать, как должна выглядеть и Украина», - написал он.
Жебривский при этом поблагодарил всех, кто приобщился к организации отдыха детей.
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