Во Львове взорвали джип директора рынка: погибла 14-летняя школьница

Сегодня в 8.20 по улице Чукарина во Львове, возле территории рынка «Шувар» взорвался джип «Мицубиси аутлендер», который принадлежит директору одного из крупнейших оптовых рынков города.

Об этом сообщил УНИАН начальник пресс-центра главного управления МЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО.

Как поинформировал П.Василенко, взрыв прогремел, когда водитель вышел из авто. По предварительным данным, в результате взрыва погибла случайная прохожая - 14-летняя ученица Сиховской гимназии, двое людей травмированы.

Как поинформировал УНИАН источник в правоохранительных органах, сработало дистанционное взрывное устройство в то время, когда директор рынка вышел из иномарки. По данным источника, инцидент произошел с директором ООО «Шувар», который является депутатом Львовского городского совета. Директор и его охранник получили травмы.