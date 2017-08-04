Во Львове из-за жары ввели спецрежим курсирования электротранспорта

Во Львове сегодня в связи с высокой температурой воздуха введен специальный режим курсирования трамваев и троллейбусов, предусматривающий движение электротранспорта без соблюдения графика.

Как сообщил начальник отдела информации и связей с общественностью Львовского коммунального предприятия «Львовэлектротранс» Иван Бондарь, соответствующее распоряжение было издано сегодня утром начальником службы логистики и организации движения ЛКП «Львовэлектротранс» Владимиром Забавским, когда температура воздуха поднялась выше 30 градусов.

«В связи с жарой трамваи и троллейбусы до конца дня будут курсировать по специальному режиму. Согласно параметрам «специального режима движения», трамваи и троллейбусы будут курсировать не по графику. Водители, в зависимости от ситуации, сами будут выбирать оптимальную невысокую скорость движения», - отметил Бондарь.

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Он также подчеркнул, что спецрежим движения введен с учетом того, что при высокой температуре воздуха затрудняется работа водителей, ведь не все кабины водителей трамваев и троллейбусов, курсирующих во Львове, оборудованы кондиционерами. Также, высокая температура воздуха влияет на оборудование электротранспорта.

«Водители электротранспорта обязаны соблюдать график движения, в случае его нарушения на них накладываются взыскания. В случае введения «специального режима движения» водитель не несет ответственности за нарушение графика и выбирает оптимальный режим движения. То есть, сегодня электротранспорт во Львове курсирует не по графику, но соблюдаются определенные интервалы движения», - отметил Бондарь.

В случае, если температура воздуха будет оставаться высокой в последующие дни, специальный режим движения для электротранспорта может быть продлен.

Во Львове есть 9 трамвайных и 10 троллейбусных маршрутов.

Как известно, похолодание в Украине начнется со второй половины августа.