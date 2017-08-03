В Одессе в военном госпитале от инфаркта скончался начальник клиники: возможно из-за жары

В Одессе на территории Военно-медицинского клинического центра Южного региона (ранее - 411-й военный госпиталь) умер 55-летний начальник одной из клиник учреждения, находившийся при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщили УНИАН в клиническом центре, сердечную недостаточность могла спровоцировать аномальная жара.

Представитель учреждения уточнил, что 2 августа умер начальник клиники амбулаторно-поликлинической помощи, полковник медицинской службы Сергей Муртазаев.

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Представитель медучреждения отметил, что 55-летний медик скоропостижно скончался от инфаркта миокарда. Медики предполагают, что сердечную недостаточность могла спровоцировать аномальная жара.

«Упал на аллее. Вероятно, инфаркт спровоцировала жара», - сказал сотрудник центра.