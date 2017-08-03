В Николаеве из-за жары установили рамку с распылителем воды для охлаждения горожан (видео)

В центре Николаева в четверг, 3 августа, установили рамку с распылителем воды с целью охлаждения горожан в жаркую погоду, возле рамки будет дежурить спасатель Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Как сообщил УНИАН первый вице-мэр Андрей Дадиверин, пока что в городе будет только одна такая рамка, в конце месяца город планирует закупить еще несколько. Дадиверен других подробностей не привел.

Как сообщает отдел информационного обеспечения горсовета, рамка будет работать на ул. Соборной с 10:00 до 18:00 пока в городе будет жара, по прогнозу – ближайшие 3 дня.

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«Комплекс для санитарной обработки должен помочь людям, которые плохо переносят жару, улучшить свое состояние. Для этого достаточно пройти через рамку – мелкий дождик приведет в чувства», - сообщили в горсовете.

«Согласно прогнозу, на протяжении 3 дней у нас будет жара порядка 40 градусов. И в связи с наступлением сухой жаркой погоды мы обратились к Главному управлению ГСЧС в Николаевской области с просьбой установить на ул. Соборной рамку санитарной обработки. Люди, которые чувствуют себя плохо, смогут пройти через рамку, охладиться и почувствовать себя лучше. Рамка дает мелкодисперсное распыление воды», - рассказал первый вице-мэр Андрей Дадиверин.

В горсовете отметили, что уже появились желающие проверить рамку в действии.

«Надо сказать, что они остались довольны таким экспериментом», - заявили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в Кременчуге из-за аномальной жары мэрия решила работать на час меньше.