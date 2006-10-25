Украина переходит на зимнее время

В ночь на воскресенье, 29 октября, Украина перейдет на зимнее время. В 4 часа утра стрелки часов будут переведены на один час назад.

Зимнее время будет действовать до последней субботы марта следующего года.

По мнению экспертов, перевод стрелок позволяет снизить энергетическую нагрузку и улучшить экологическую обстановку, обеспечивает устойчивую работу единой энергосистемы страны, согласованность транспортных грузопотоков, организацию теле- и радиовещания.

Как известно, впервые летний и зимний порядок счета времени был введен в Англии в 1908 году в целях экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В Соединенных Штатах летнее время применяется с 1918 года.

Сейчас на летнее и зимнее время переходят во всех европейских государствах и практически на всех широтах от Канады до Австралии (более 110 стран мира). Из постсоветских государств на "летнее" время не переходят Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, а с недавнего времени и Казахстан.

С 1996 года по рекомендации Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций период действия летнего времени был продлен до последнего воскресенья октября.

Корреспондент