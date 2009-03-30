Генпрокурору нужно спецподразделение для борьбы с рейдерством

Председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО считает целесообразным создание спецподразделения в Генеральной прокуратуре для борьбы с рейдерством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве журналистам.

«Да, такое координационное подразделение нужно», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, согласно действующему законодательству, милиция и СБУ являются поднадзорными структурами от Генеральной прокуратуры, в частности, относительно проведения оперативно-розыскной деятельности.

«Поэтому, если там (в Генпрокуратуре – УНИАН) появится координирующий орган, наблюдательный орган, это, возможно, будет иметь улучшение на уровне взаимодействия между ведомствами», - отметил председатель СБУ.