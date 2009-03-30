В ходе межгосударственной операции "Розыск" найдены 60 преступников

В результате осуществления специальных розыскных мероприятий в рамках проведения многоэтапной межгосударственной операции «Розыск» милиция Ивано-Франковской области разыскала и задержала 61 преступника, которые скрывались от следствия или суда.

Об этом сообщил сегодня УНИАН руководитель Центра связей с общественностью Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области Василий ГУЛЬТАЙЧУК.

По его словам, практический этап операции проходил 25-27 марта этого года.

В.ГУЛЬТАЙЧУК также сообщил, что половина из задержанных - это лица, которые были объявлены в розыск в минувшие годы. Шестеро из задержанных разыскивались за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в частности, разбоев и грабежей.

Так, по инициативе управления уголовного розыска УМВД в Ивано-Франковской области совместно с работниками милиции Российской Федерации в Московской области задержан гражданин, которого разыскивали 11 лет. Решается вопрос об экстрадиции подозреваемого в бандитизме на территорию Украины.

На территории России задержан другой житель Ивано-Франкивской области, который скрывался от следствия с целью избежания уголовной ответственности за совершение разбоев.

В.ГУЛЬТАЙЧУК также сообщил, что за период проведения межгосударственной операции прикарпатские милиционеры также установили местонахождение и задержали пятерых граждан, которых разыскивали российские правоохранительные органы.