Глава Донецкого облсовета: нельзя из Киева делить страну

Председатель Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК считает, что для проведения второго этапа конституционной реформы в Украине нужно ликвидировать районные администрации и на районном уровне передать власть райсоветам.

Об этом сказано в заявлении А.БЛИЗНЮКА, распространенном пресс-службой Донецкого облсовета.

По его словам, «нельзя из Киева делить страну, пытаться проводить административную и территориальную реформы и рассказывать, где и какие границы должны проходить».

Для осуществления конституционной реформы надо принимать законы «Об ассоциациях», «О развитии местного самоуправления», уверен глава облсовета.

«Нужно ликвидировать районные администрации и на районном уровне передать власть местному самоуправлению - районным советам, - объяснил А.БЛИЗНЮК. - А на областном уровне определить функции обладминистраций в части контроля над местным самоуправлением».