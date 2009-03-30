Британская авиакомпания открыла рейсы Киев – Лондон

Британская авиакомпания BMI начала полеты по маршруту Киев (Борисполь) – Лондон (Хитроу).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил управляющий директор компании BMI Питер СПЕНСЕР в ходе презентации рейса в аэропорту «Борисполь».

По его словам, компания намерена выполнять 5 рейсов в неделю по маршруту Киев – Лондон, а также планирует заключить партнерские соглашения с украинскими авиакомпаниями, в том числе и код-шеринговые. В то же время П.СПЕНСЕР затруднился назвать конкретных перевозчиков, с которыми будет налажено сотрудничество.

Отвечая на вопросы журналистов, он положительно оценил перспективы нового рейса. «Несмотря на то, что продажи авиабилетов начались всего 7-8 недель назад, на первый рейс было продано 62 билета – это 40% загрузки рейса. Если такая динамика сохраниться, по итогам года мы планируем выйти на загрузку порядка 70%», – сказал П.СПЕНСЕР.

Как отметил на церемонии открытия рейса генеральный директор международного аэропорта «Борисполь» Борис ШАХСУВАРОВ, начало полетов в Украину компании BMI свидетельствует об усилении конкуренции на рейсах между Украиной и Великобританией. «Компания BMI уже четвертый перевозчик на этом направлении. Усиление конкуренции в первую очередь почувствуют пассажиры», – отметил он.