Митрополит Владимир освятил Посольство Украины в России

Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир освятил сегодня помещение Посольства Украины в России.

Как передает корреспондент УНИАН, в присутствии заместителя главы Секретариата Президента Юрия БОГУЦКОГО, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в России Константина ГРИЩЕНКО, а также сотрудников посольства Предстоятель Украинской православной церкви Владимир прочитал молитву на освящение, а также окропил святой водой помещение диппредставительства.

После молитвы митрополит пожелал К.ГРИЩЕНКО успехов в работе на благо Украины и украинского народа и передал в дар Посольству икону Св.Троицы.

Кроме того, митрополит Владимир благословил и наградил К.ГРИЩЕНКО орденом Священного Синода УПЦ «1020-летие Крещения Руси».

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь предстоятеля протоирей Георгий, этим орденом награждаются лица, которые принимали участие и организовывали празднование 1020-летия Крещения Руси. По его словам, К.ГРИЩЕНКО, который приложил немало усилий для организации визита Патриарха всея Руси Алексия ІІ в Украину, «как никто достоин этой награды».

Предстоятель УПЦ также лично благословил каждого из присутствующих и вручил иконки Пречистой Девы Богородицы.