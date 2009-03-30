СБУ держит «под колпаком» Нафтогаз, Газпром и РосУкрЭнерго

Председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляет, что на решение Шевченковского районного суда Киева о закрытии уголовного дела, возбужденного по факту завладения должностными лицами НАК «Нафтогаз Украины» 6,3 млрд. кубометров газа, подана апелляция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на заседании Временной следственной комиссии по вопросам выяснения обстоятельств нарушения должностными лицами, руководителями СБУ Конституции и действующего законодательства при выполнении ими служебных обязанностей.

«На все эти постановления суда поданы апелляционные жалобы», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

В то же время он заметил, что «планирование следующих действий Службой безопасности будет зависеть от решения апелляционного суда».

Кроме того, В.НАЛИВАЙЧЕНКО заверил, что Служба безопасности продолжает сопроводительную работу относительно всех действий и контрактов, которые могут составлять энергетическую безопасность нашего государства, и это касается субъектов ведения хозяйства, действующих или действовавших на территории Украины. По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, это касается, в частности, деятельности НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Газпром» и компании «РосУкрЭнерго». При этом он заверил, что СБУ действует исключительно в рамках законов.

Как сообщал УНИАН, следственным управлением СБУ 2 марта было возбуждено уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – свыше 6 млрд. кубометров природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением.

Исполняющий обязанности председателя правления НАК Игорь ДИДЕНКО обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела в Шевченковском райсуде столицы.

24 марта Шевченковский райсуд признал незаконными отдельные действия СБУ и отменил ее постановление о возбуждении указанного уголовного дела.

Справка УНИАН. 5 марта Верховная Рада Украины создала Временную следственную комиссию по вопросам выяснения обстоятельств нарушения должностными лицами, руководителями СБУ Конституции Украины и действующего законодательства при выполнении ими служебных обязанностей (относительно событий вокруг функционирования НАК "Нафтогаз Украины" и газотранспортной системы Украины).