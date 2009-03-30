Кризис не повлиял на яйца

Производство яиц во всех категориях хозяйств в Украине в январе-феврале 2009 года выросло на 9,5% по сравнению с аналогичным показателем 2008 года - до 2 млрд. 155,5 млн. штук.

Такие данные УНИАН предоставили в Государственном комитете статистики Украины.

Как отмечают в Госкомстате, производство яиц в сельскохозяйственных предприятиях выросло на 13,7% - до 1 млрд. 484,7 млн. штук, в хозяйствах населения - на 1,2% - до 670,8 млн. штук. Доля населения в производстве яиц составляет 31,1% против 33,7% в 2008 г.