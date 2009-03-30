Фельдман заключает "антикризисные" соглашения с предпринимателями

В настоящее время в Харькове между администрациями торговых центров группы компаний «Концерна АВЭК» и предпринимателями составляются индивидуальные «антикризисные договоры» о снижении ставок аренды на период экономического кризиса.

Как сообщает пресс-служба «Концерна АВЭК», В соответствии с «антикризисными договорами», предприниматели получат 50% льготы по уплате аренды сроком на 15 месяцев.

Кроме указанных арендных льгот, почетный президент «Концерна АВЭК», народный депутат (фракция БЮТ) Александр ФЕЛЬДМАН дал ряд поручений по введению с 1 апреля ряда дополнительных льгот для предпринимателей по продлению договоров аренды, парковке и пользованию услугами на торговых центрах.

Также предполагается введение системы «бронирования» торговых мест за теми предпринимателями, которые были вынуждены временно прекратить свою деятельность из-за возникших экономических трудностей, говорится в сообщении.

Кроме того, рассматривается вопрос о создании нескольких сотен бесплатных торговых мест для харьковчан, которые попали под сокращения на предприятиях города и которые хотели бы попробовать свои силы в сфере торгового предпринимательства.