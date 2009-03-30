Погода на завтра

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Временами небольшой дождь, только в Крыму и Приазовье, а днем и в западных областях без существенных осадков.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре. Температура ночью 3-8° тепла; днем 7-12°, в Закарпатье, в восточной и южной части 11-16°, в Крыму до 19° тепла; в Карпатах ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

В Киевской области во вторник ожидается небольшой дождь (днем местами). Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.

В Киеве - временами небольшой дождь (днем местами). Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 8-10°.