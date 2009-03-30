Курс доллара на межбанке

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,2550/8,3425, к 11:00 сузился спрэд 8,2640/8,3310, а к 12:00 ценовые уровни снизились до диапазона 8,2500/8,2800 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2410/0,2450, к 11:00 ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 0,2410/0,2445, а к 12:00 сузился спрэд 0,2420/0,2440. На российском валютном рынке курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 достиг уровня 34,0899 (+0,4799).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3182/84, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8796/11,0009, к 11:00 цены установились на следующих значениях 10,8914/10,9858, а к 12:00 зафиксировались на уровне 10,8730/10,9185.