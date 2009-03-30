В Киеве избили зампредседателя Гостелерадио

27 марта двое неизвестных напали на заместителя председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Василия Шевченко.

Сейчас пострадавший находится на лечении в «Феофании». По его словам, утром по дороге на работу возле дома, где живет Шевченко, на него напали двое молодчиков 25-27 лет и, не сказав ни слова, начали бить по голове. Голосеевское районное управление ГУ МВД Украины возбудило уголовное дело по факту происшествия.

Заместитель председателя Гостелерадио связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. Это уже не первый подобный случай: предыдущее нападение произошло в июне 2008 года, когда против Шевченко было применено холодное оружие. «У меня нет проблем с бизнесом, потому что им не занимаюсь, поэтому предполагаю, что оба случая связаны с профессиональной деятельностью», - говорит Шевченко, к сфере ответственности которого принадлежит книгоиздательская отрасль, в частности программа «Украинская книга», проект которой был утвержден на коллегии Гостелерадио накануне.

Василию Шевченко 48 лет. В Гостелерадио работает с 2002 года на общественных началах, в 2004 году назначен первым заместителем председателя комитета. С 21 июня 2005 года - заместитель председателя Гостелерадио. Вице-президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей.

«Телекритика»