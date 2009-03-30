Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по цене 8,20 грн., что на 0,4% дешевле, чем 29 марта, и предлагают по цене 8,31 грн. - на 0,5% дороже. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 8,05-8,25 грн., по продаже – 8,27-8,35 грн.

Сегодня украинские банки наиболее часто покупают евро по цене 10,76 грн., что дешевле на 0,4%, чем 29 марта, и предлагают по цене 11,19 грн. – на 1% дешевле. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,60-10,95 грн. Предложения банков по продаже евро колеблются в пределах 11,07-11,45 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня составил 0,2258 грн. (курс понизился на 1,8%, по сравнению с 29 марта), продажи – 0,2542 грн. (на 2,2% дешевле). Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,208-0,24 грн., по продаже – 0,24-0,28 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по цене 8,21, продают по 8,31 грн. (курс незначительно изменился по сравнению с 29 марта). Средний курс покупки евро в киевских банках также незначительно снизился – до 10,79 грн., продажи – понизился на 1% - до 11,19 грн. Курс покупки российского рубля в среднем по банкам составляет 0,2253 грн., что на 2% дешевле, чем 29 марта, продажи – 0,2603 грн., что на 0,1% дороже.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 8,15/8,30 грн., евро – 10,80/11,20 грн., рубль – 0,20/0,24 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,15/8,35 грн., евро – 10,60/11,30 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,18/8,25 грн., евро – 10,90/11,10 грн., рубль – 0,235/0,25 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня, 30 марта, составляет 7,70, к евро – 10,23715, к российскому рублю – 0,23045.