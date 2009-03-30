Милиция Киева изъяла самую дорогую партию наркотиков

Работники киевской милиции в ходе проведения спецоперации на российской границе в Луганской области задержали организованную группу в составе пяти лиц, торговавшую наркотиками.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве, у преступников было изъято свыше 3 килограммов героина, 2 грамма кокаина и 5 граммов марихуаны, а также пистолет ТТ с патронами, автомат Калашникова с патронами, боевая граната РГД с запалом. В ходе дальнейшей отработки задержанных из тайника на третьем километре трассы Боярка-Белогородка дополнительно изъято еще полтора килограмма героина.

По предварительной информации, общая стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет свыше 6,5 млн. грн.

За последний год это самая дорогая партия наркотиков, изъятая столичной милицией.

Наркодилеры распространяли героин по цене 1 тыс. 300 грн. за грамм.

Теперь их проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.