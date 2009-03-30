Нафтогаз не даст себя реструктуризировать?

В Украине может вскоре начаться масштабный конфликт между сторонниками и противниками непрозрачных схем на газовом рынке.

Об этом предупреждает кое-кто из независимых экспертов. Повод для такого предположения предоставило заявление заместителя председателя правления «Нафтогаза Украины» Игоря Диденко о нецелесообразности реструктуризации компании, в частности выделение «Укртрансгаза» в отдельную структуру. Именно такого отделения требует подписанная в Брюсселе на прошлой неделе декларация относительно международных инвестиций в украинскую газотранспортную систему.

Выделения "Укртрансгаза" в самостоятельную компанию давно требуют европейские инвесторы, напоминает директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар. Впрочем, созданный во времена президента Кучмы «Нафтогаз Украины», по мнению эксперта, остается крепостью непрозрачных сделок: "Это не то место, где прежде всего зарабатываются деньги для государственного бюджета. Там размещен бизнес тех, кого назначают в НАК «Нафтогаз». Эти назначения имеют целью завязать финансовые потоки на конкретные политические группы или какие-то клановые группировки».

Структура и финансовая модель «Нафтогаза Украины» доказала свою несостоятельность, отметил Гончар. Он уверен, что в случае предоставления самостоятельности Укртрансгазу, ему бы хватило собственных прибылей для модернизации газотранзитной системы, без привлечения иностранных инвесторов .

Немецкая волна