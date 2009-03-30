Издатели против закона о переходе СМИ на украинский язык

Украинская ассоциация издателей периодической прессы (УАИПП) выступает против принятия Верховной Радой законопроекта, предусматривающего переход украинских печатных и электронных средств массовой информации на украинский язык.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении УАИПП по поводу соответствующего законопроекта «О государственном языке и языках национальных меньшинств в Украине, зарегистрированного в парламенте 17 марта (№4222).

“УАИПП и все издательское сообщество Украины выражают глубокую обеспокоенность попытками некоторых народных депутатов Украины принудительно навязать читателям использование определенных языков потребления информации вопреки их желанию и готовности платить собственные деньги за то, чтобы потреблять информацию на том языке, который является приемлемее для них”, - подчеркивается в заявлении.

По словам авторов заявления, чтобы данный законопроект не остался без внимания, 26 марта они направили письма руководству ВР, парламентских фракций, Комитету ВР по вопросам свободы слова и развития информационной отрасли и к автору законопроекта, народному депутату Юрию ГНАТКЕВИЧУ, в которых призывает направить законопроект на доработку, поскольку “он противоречит трем фундаментальным положениям прав, свобод и регулированию экономической деятельности в Украине и Европе”.

УАИПП, как профильная ассоциация издателей периодической прессы, выделяет три главных недостатка законопроекта и причины для того, чтобы направить его на доработку.

В первую очередь, по словам авторов заявления, принятие законопроекта №4222 приведет к непоступлению в бюджеты всех уровней свыше 250 млн. грн. налоговых платежей и к дополнительному увеличению количества безработных более чем на 20 тыс. лиц.

Во-вторых, обязательное внедрение украинского языка для печатных изданий противоречит международным обязательствам и действующему законодательству Украины, утверждают в УАИПП.

В-третьих, внедрение языковых нормативов в печати приведет к определенному дефициту русскоязычных газет и журналов, что повлечет переориентацию читателей на российские СМИ, а это особенно опасно в канун выборов, отмечают в УАИПП.

Кроме народных депутатов, УАИПП призывает своих членов - 93 издательские компании Украины - и всех небезразличных издателей провести на страницах свои изданий широкую дискуссию относительно использования украинского языка в печатных СМИ.

Вместе с тем УАИПП отмечает, что издатели не только не против, а за то, чтобы вместе с государством реализовать системный проект, направленный на популяризацию использования украинского языка в Украине. Главное – чтобы этот важный социальный проект инициировало государство и пригласило издателей к сотрудничеству в нем. Соответственно, зарезервировав необходимое финансирование для реализации такого чрезвычайно важного проекта, подчеркнули авторы заявления.

Как сказал президент УИВПП, руководитель рабочей группы УАИПП по вопросам улучшения законодательного поля отрасли Александр АНТОНЕЦ: «Принудительное внедрение украинского языка в печатных СМИ является пренебрежением, в первую очередь, к читателям, которые платят собственные деньги за то, чтобы читать на том языке, на котором они хотят. Журналисты просто должны выполнить свой профессиональный долг и вынести на обсуждение предложение народных избранников с читателями – то есть с теми, кто, выбирая народных депутатов, предоставляет им полномочия действовать от имени народа Украины».