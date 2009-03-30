Тимошенко про квоты, ГТС, подачки, усталость и Японию

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО ожидает, что от продажи Японии квот на выброс парниковых газов Украина сможет получить 4,5 млрд. грн.

Об этом она заявила в эфире телеканала «1+1» в воскресенье вечером.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что контракт на продажу квот с Японией уже подписан.

«Мы продали квоты по сокращению выбросов углекислого газа и заработали 4,5 млрд. грн., которые никому не надо возвращать», - заявила премьер-министр.

Говоря о перспективах модернизации украинской газотранспортной системы с участием японских компаний, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что газоперекачивающие агрегаты, которые будут поставляться для модернизации ГТС, не только позволят сэкономить половину энергии для перекачки для газа, но и генерировать электроэнергию.

Что касается планов по привлечению 5 млрд. долл. японских инвестиций для модернизации и реконструкции инженерных систем, в том числе и ГТС, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что это никоим образом не подачка, которую выпрашивает Украина. «Никто Украине никаких подарков не делает. Мы равные партнеры. Япония заинтересована вводить технологии, применять энергосберегающие и экологически сберегающие технологии и получать от этого прибыль, а мы заинтересованы в абсолютно другом уровне экологии и энергоэффективности», - сказала премьер-министр.

Рассказывая о том, как ей удалось выдержать довольно напряженный визит в Японию, в ходе которого практически не была заметна ее усталость. Ю.ТИМОШЕНКО шутя, отметила, что на себе испробовала «новые возобновляемые японские источники энергии». Говоря серьезно, премьер подчеркнула, что визит был достаточно ответственный, поскольку за два дня нужно было «открыть Украину для Японии и Японию для Украины».

При этом премьер-министр акцентировала, что это был первый визит глави правительства Украины в Японию.

Как сообщал УНИАН, Украина в марте подписала договор с Японией о продаже 30 миллионов единиц своих квот на выброс углекислого газа.

Продажа части своей квоты предусматривает продажу "излишков" тем странам, которые превышают уровень собственной квоты выбросов. На сегодня основным "проблематичным" газом является СО2, поэтому торговля именно квотами углекислого газа способна принести самую большую выгоду.

По словам руководителя группы советников премьер-министра Украины Виталия ГАЙДУКА, Украина продала квоты на сумму 300 млн. евро. Он сообщил, что 150 млн. поступят в будущем месяце на счет казначейства. В перспективе объем квот может быть увеличен.

Справка УНИАН. В рамках Киотского протокола, который Украина ратифицировала в 2004 году, существует понятие так называемых гибких механизмов, среди которых для Украины привлекательными являются два, – торговля выбросами и проекты совместного внедрения, которые позволяют получать доходы от продажи квот.