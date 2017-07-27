Американские ученые создали рейтинг самых комфортных стран для старости

Исследователи из Школы общественного здоровья Колумбийского Университета и Центра политики и экономики здравоохранения Университета Южной Калифорнии разработали рейтинг адаптированности стран к резкому увеличению численности пожилых людей. Он составлялся на основе пяти социальных и экономических показателей, отражающих статус и благосостояние пожилых людей в конкретной стране.

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Рейтинг учитывает пять критериев: производительность труда и вовлеченность, здравоохранение, экономическую разницу между обеспеченными и малоимущими слоями общества, связь поколений и безопасность.

При создании рейтинга рассматривались данные из 30 стран, включая США и Западную Европу. Оказалось, что лучше всего справляются со своим стареющим населением: Норвегия, Швеция, США, Нидерланды и Япония. В первой десятке присутствуют все четыре скандинавских страны.