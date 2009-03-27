Судебной системе катастрофически не хватает денег

Одной из самых актуальных проблем, которая существенно влияет на состояние осуществления судопроизводства в Украине, является катастрофическое недофинансирование судебной системы.

Об этом заявил председатель Верховного суда Украины Василий ОНОПЕНКО сегодня во время выступления на Конференции судей хозяйственных судов Украины, которая состоялась в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе ВСУ.

“Непонимание того, что судебная система может просто остановиться из-за отсутствия средств, нельзя оправдать ни политическим противостоянием, ни «киванием» на финансовые трудности во время кризиса”, - убежден В.ОНОПЕНКО.

Меньше пяти гривен на рассмотрение одного дела, отметил председатель ВСУ, - это “просто издевательство над правосудием и над теми, кто в нем нуждается”.