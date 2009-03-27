Яценюк: Будут тащить все, как тащили...
Комментарий к повышению ставок ввозной пошлины
Повышение ввозной пошлины на импорт никоим образом не влияет на защиту внутреннего рынка Украины.
Об этом сказал народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК во время телемоста Киев-Кировоград.
Он считает, что решение об увеличении ставок ввозной пошлины приводит к “тенизации рынка и увеличению коррупции на таможне”.
“Если раньше это был “серый” импорт, то теперь это будет “черный” импорт. Будут таскать все, как таскали там в 90-е годы, и под видом одного товара завозить другой”, – считает лидер “Фронта перемен”.
А.ЯЦЕНЮК считает, что для нынешнего правительства характерно сначала вносить на рассмотрение парламента законопроект, “за который голосуют правительственные фракции, а затем рассказывать о том, что этот законопроект не нужен”.
Он отметил, что подтверждением этого является отмена 13% надбавки к ввозной пошлине на определенные категории товаров.
“Это классическое лоббирование тех людей, которые присутствуют в парламенте, и тех групп, которые сейчас практически держат политические партии и являются “акционерами” тех политических партий”, – заявил А.ЯЦЕНЮК.
Как сообщал УНИАН, с 6 марта вступил в силу Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом”, которым вводится 13% надбавка к ставкам ввозной пошлины. Законом предусмотрено введение сроком на 6 месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины. Эта надбавка вводится исключительно с целью восстановления равновесия платежного баланса, состояние которого определено как критическое в соответствии с действующими правилами, и приравнивается к ввозной пошлине в понимании Закона «О едином таможенном тарифе».
17 марта премьер-министра Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что выступает за отмену этой надбавки, поскольку ее введение противоречит нормам Всемирной торговой организации.
18 марта Кабинет Министров Украины принял постановление об отмене действия 13% надбавки к пошлине на импорт товаров, кроме автомобилей и холодильников.