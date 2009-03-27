Министр обороны обещает поддержать спецрежим в Севастополе

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ обещает оказывать поддержку проекту по созданию в Севастополе специального экономического режима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Севастополе по окончании встречи с руководством администрации города, во время которой его ознакомили с «Севастопольским проектом открытой экономики и международного сотрудничества».

«Что касается презентации проекта будущего Севастополя, то я, как министр правительства, буду всячески поддерживать те проекты и постановления, которые будут необходимы для того, чтобы город получил такое мощное развитие», - пообещал он.

Ю.ЕХАНУРОВ также сообщил, что во время своей рабочей поездки по Крыму он провел встречи с мэрами нескольких городов: Керчи, Феодосии, Евпатории, Саки, поселка Новоозерный, Севастополя. По его словам, «когда стоят воинские части, есть вопросы взаимоотношений, нужно эти отношения всегда поддерживать на хорошем уровне, и вместе с тем решать вопросы, которые необходимы местной власти».