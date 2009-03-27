Разоблачен председатель райсуда, подделавший документы

В Виннице правоохранители разоблачили председателя одного из районных судов города, который подделал документы для передачи одному из обществ с ограниченной ответственностью земельного участка общей площадью 13,1 га.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по связям с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Согласно сообщению, председатель одного из районных судов Винницы подделал материалы административного дела по иску ООО к Винницкому городскому совету.

В результате этого указанное общество незаконно завладело земельным участком в городе площадью 13,1 гектара общей стоимостью 11,89 млн. грн.

Прокуратурой области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.2 ст.366 (злоупотребление властью или служебным положением и служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.