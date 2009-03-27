Газпром начнет согласование закупок азербайджанского газа

"Газпром" и Азербайджан договорились приступить к переговорам по согласованию условий поставок азербайджанского газа с января 2010 года, говорится в сообщении ОАО.

В пятницу в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера и президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР) Ровнага Абдуллаева. Стороны подтвердили заинтересованность в развитии взаимовыгодного стратегического партнерства, высоко оценили имеющийся потенциал для масштабного долгосрочного сотрудничества и подписали меморандум о взаимопонимании.

"В соответствии с меморандумом, достигнута договоренность приступить к переговорам по согласованию условий купли-продажи азербайджанского газа, с началом поставки с января 2010 года на условиях DAF граница Азербайджан-Россия. Будут также проработаны варианты и экономическая целесообразность осуществления обменных операций с природным газом", - говорится в сообщении.