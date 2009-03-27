Ющенко: Украина выходит на глубокую реформу газового рынка

Президент Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Украина выходит на глубокое реформирование национального газового рынка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал в интервью телевизионному каналу «Интер», одной из главных тем которого стало подписание в Брюсселе совместной декларации между Украиной и ЕС о модернизации украинской газотранспортной системы.

Президент отметил, что Украина с 2006 года проводила дипломатическую работу с целью объединения национальных и зарубежных ресурсов для модернизации ГТС к высшим европейским стандартам. Результатом стала Международная инвестиционная конференция в Брюсселе. По словам В.ЮЩЕНКО, подписание декларации между Украиной и ЕС – это переход от переговорного процесса к практическим шагам в интеграции украинской ГТС в европейское энергетическое, экономическое и юридическое пространство.

Отдельное внимание в интервью было уделено вопросу проведения в Украине парламентских и президентских выборов. В этом контексте В.ЮЩЕНКО отметил необходимость изменений в избирательном законодательстве в направлении введения открытых списков.

Во время интервью также речь шла о вопросе возобновления сотрудничества Украины с МВФ и необходимости выполнения украинским правительством необходимых для этого условий.

Интервью выйдет на «Интере» в воскресенье, 29 марта, в 20.00 в программе «Подробности недели».