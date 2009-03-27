В Москве открылся первый в России музей Гоголя

К 200-летию со дня рождения Николая Гоголя в Москве открылся первый и единственный в России музей писателя.

Сегодня представители московского правительства и деятели культуры стали первыми посетителями «Дома Гоголя» на Никитском бульваре.

Для широкой публики музей планируется открыть после 10 апреля.

Как отметила на открытии первый заместитель мэра Москвы Людмила ШВЕЦОВА, «люди, работавшие над экспозицией, сделали невероятное: за очень короткое время создан такой музей, который является не просто представлением экспонатов или пути Гоголя, его произведений, но создает настроение посетителям».

В здании на Никитском бульваре Гоголь жил последние четыре года жизни - с 1848-го по 1852-й.