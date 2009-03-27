В 2008 году в Польше задержали втрое больше украинцев-нелегалов

Польская пограничная служба в прошлом году задержала около 3 тысяч граждан Украины, которые нелегально пытались въехать в Польшу и находились в стране без соответствующих документов, что почти втрое больше, чем показатели 2007 года.

Об этом свидетельствуют данные статистики пограничной службы Польши, которыми владеет УНИАН.

По данным польских пограничников, украинцы составляли 50% от общего количества задержанных в прошлом году иностранцев за попытку нелегального въезда или нелегальное пребывание в стране.

При этом, количество задержанных украинцев в более чем 6 раз превышает количество задержанных граждан Словакии, которые занимают второе после Украины место по количеству задержанных (около 450).

Польские пограничники в прошлом году задержали около 300 россиян, почти 270 граждан Молдовы, около 250 белорусов, свыше 200 литовцев, около 200 вьетнамцев, свыше 150 чеченцев и чуть больше 100 чехов.

Граждан других стран (из ста в списке) задержали от 1 до нескольких десятков.

По данным статистики, свыше 2,3 тысяч украинцев были задержаны в пунктах пропуска на украинско-польской границе, что почти в 5 раз выше показателей 2007 года.

По данным пограничников, украинцев в большинстве случаев задерживают в пунктах пропуска в случае, если они не имеют соответствующих документов или пытаются попасть на территорию Польши с фальшивыми документами.

Как сообщал УНИАН, пассажиропоток на польско-украинской границе в прошлом году сократился на 15% до приблизительно 16 млн человек.

При этом, количество украинцев, которые посещали Польшу, сократилось почти на 50% до 5 млн, а поляков, которые ездили в Украину, выросло на почти 20% до 11 млн. человек.

Справка УНИАН. Польша с конца 2007 года входит в шенгенскую зону и выдает визы иностранцам по единым правилам объединения.

Поляки ввели визовый режим для украинцев осенью 2003 года накануне вступления страны в Европейский союз в мае 2004 года, но выдавали их бесплатно.

В 2007 году польская пограничная служба задержала около 1 тысячи украинцев за попытку нелегального въезда в Польшу и нелегальное пребывание в стране, что составило на 17% меньше показателей 2006 года.

В 2007 и 2006 годах доля задержанных украинцев среди всех иностранцев составляла 30%.