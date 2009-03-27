Курс доллара к закрытию межбанка

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,2670/8,3450, к 11:00 сузился спрэд 8,2800/8,3430, а к 12:00 ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 8,2850/8,3200. К закрытию цены остались на среднедневных уровнях 8,2750/8,2900 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 12:30 Национальный банк объявил цену отсечения по валютной паре USD/UAH (7,8000) на проводимом сегодня валютном аукционе.

Торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2455/0,2495, к 11:00 сузился спрэд 0,2450/0,2575, а к 12:00 выросли до уровней 0,2465/0,2485. К закрытию торгов котировки закрепились на достигнутых значениях - 0,2460/0,2480. На российском валютном рынке курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,6100 (+0,2350).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровней 1,3578/80, а к 15:00 скатились до уровней 1,3324/26. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,2013/ 11,3130, к 11:00 цены установились на следующих значениях - 11,2189/11,3103, а к 12:00 зафиксировались на уровне 11,2257/11, 2791. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH повысились до уровней 11,2121/11,2384.