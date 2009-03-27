В Харькове - практически эпидемия туберкулеза

Заболеваемость туберкулезом в городе Харькове имеет характер эпидемии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении городской санитарно-эпидемиологической станции, размещенном на официальном сайте Харьковского горсовета.

В сообщении отмечается, что в 2007-2008 годах наблюдалось снижение заболеваемости туберкулезом за последние 14 лет. В 2007 году уровень заболеваемости был ниже, чем в предыдущем году, на 15,3%, в 2008 году - на 2,2% (при прогнозе роста до 60 больных на 100 тысяч населения).

Однако, говорится в сообщении, заболеваемость можно расценивать как эпидемическую, поскольку уровень заболеваемости населения 6 районов выше среднегородского - 54,2 на 100 тысяч населения.

Заболеваемость детей туберкулезом возросла в 2008 году на 17,1%, по сравнению с 2007 годом.

Показатель смертности от туберкулеза увеличился на 22,8%, по сравнению с 2007 годом.