В Киеве милиция изъяла партию героина на 4,5 миллиона

Сотрудники Управления борьбы с незаконным оборотом наркотиков Главного управления МВД Украины в Киеве изъяли более 5 кг героина, цена которого на «черном рынке» превышает 4,5 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, рекордная партия героина была изъята в ходе операции по обезвреживанию организованной преступной группировки, которое на протяжении трех лет занималось контрабандными поставками героина и психотропного вещества амфетамин с целью сбыта среди молодежи столицы.

В состав группировки входили граждане Украины, Азербайджана и Ирана. Все подозреваемые арестованы.

В результате операции работники милиции также изъяли автомат «Калашникова» с патронами, пистолет «ТТ» с патронами и гранату «РГД-5».

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров), ст. 306 (использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров), ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В ДСО также отметили, что это уже не первый факт изъятия в этом месяце в столице значительного количества наркотиков. В частности, в марте работники милиции в Шевченковском районе города Киева пресекли деятельность группы наркопреступников, по месту жительства которых и в гараже было изъято 2,1 килограмма амфетамина, который сохранялся с целью сбыта.