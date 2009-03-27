На Волыни женщина убила двухмесячного младенца своих соседей

13:33, 27 марта 2009
Общество
4199 0

Идет расследование причин трагедии

В Волынской области женщина убила двухмесячного младенца своих соседей.

Трагедия произошла 26 марта в селе Широкая Гороховского района, сообщили сегодня в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области.

Как выяснили судмедэксперты, двухмесячный мальчик умер в результате нанесенных телесных повреждений. Милиция установила, что убийство совершила 49-летняя жительница села Широкая, которая живет по соседству с домом, где произошла беда.

Продолжается расследование причин трагедии.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter