В Киеве завтра до 11° тепла

В выходные дни в Украине синоптики прогнозируют малооблачную погоду, без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, завтра, 28 марта, лишь в восточных областях, Крыму и Приазовье ожидается мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, на юге и востоке северо-восточный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на юге Крыма до 5° тепла, в Карпатах и на севере Левобережья 1-6° мороза; днем в Украине 8-13° тепла, на Прикарпатье до 16°.

В Киеве и Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью по области от 3° мороза до 2° тепла, днем 8-13° тепла, в Киеве - температура ночью около 0°, днем 9-11° тепла.