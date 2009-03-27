Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по цене 8,19 грн., что на 0,4% дешевле, чем вчера, и предлагают по цене 8,32 грн., что дешевле на 0,3%. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 8,15-8,24 грн., по продаже – 8,27-8,40 грн.

Сегодня украинские банки наиболее часто покупают евро по цене 10,94 грн., что дешевле на 0,2%, чем 26 марта, и предлагают по цене 11,34 грн. – курс почти не изменился. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,80-11,07 грн. Предложения банков по продаже евро колеблются в пределах 11,22-12,00 грн.

курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня составил 0,2258 грн. (курс повысился на 0,8%, по сравнению с 26 марта), продажи – 0,2559 грн. (на 0,7% дороже). Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,237 грн., по продаже – 0,24-0,283 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по цене 8,19, продают по 8,30 грн. (курс незначительно понизился, по сравнению с 26 марта). Средний курс покупки/продажи евро в киевских банках также незначительно снизился – до 10,94/11,32 грн. Курс покупки российского рубля в среднем по банкам составляет 0,2251 грн., продажи – 0,2598 грн. (по сравнению с 26 март зафиксирован незначительный рост курса).

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,15/8,40 грн., евро – 11,00/11,40 грн., рубль – 0,198/0,28 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,15/8,35 грн., евро – 10,90/11,55 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,17/8,27 грн., евро – 10,95/11,25 грн., рубль – 0,233/0,25 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70, к евро – 10,47739, к российскому рублю – 0,23008.