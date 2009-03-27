Межбанковский доллар стартовал с отметки 8,26/8,34 гривен

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,2670/8,3450 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили 0,2455/0,2495.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11.2013/ 11.3130. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3578/80 (четверг - 1,3569/71).

Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH с котировками

7,7000/7,9000.