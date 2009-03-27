Беркут задержал двух бизнесменов, подозреваемых в педофилии

Сотрудники криминальной милиции совместно с работниками спецподразделения "Беркут" задержали двух жителей Черновцов, которых подозревают в изнасиловании несовершеннолетних мальчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник отдела уголовной милиции по делам детей УМВД Украины в Черновицкой области Николай БАСАРАБ вчера на пресс-конференции.

По его словам, задержание состоялось 22 марта. Подозреваемые - жители Черновцов 48-ми и 64-х лет. Один из задержанных имеет сеть магазинов в Черновцах.

Как сообщил Н.БАСАРАБ, на квартирах подозреваемых согласно санкциям суда был проведен обыск, во время которого на одной из квартир выявили 15-летнего парня. Подозреваемые были помещены в изолятор временного содержания, а впоследствии в отношении их судом была избрана мера пресечения - взятие под стражу.

По словам Н.БАСАРАБА, на сегодня пострадавшими признаны 8 несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет. Подозреваемы материально обеспечены, один из них ранее работал в США, поле его деятельности за границей сейчас устанавливается, отметил начальник отдела уголовной милиции по делам детей.

По данным Н.БАСАРАБА, задержанные подыскивали своих жертв в основном на улице, преимущественно это были дети из неблагополучных семей или из интернатных учреждений. Схема, по которой действовали мужчины, была простой: сначала они устанавливали с мальчиками словесный контакт, дальше входили в доверие, покупали им одежду, мобильные телефоны, водили в кафе, неоднократно приглашали к себе домой, чтобы дети в будущем не боялись приходить к ним в гости, отметил начальник отдела. В дальнейшем мужчины с помощью силы и алкоголя принуждали их к половому контакту. В дальнейшем под предлогом того, что расскажут об этом их знакомым, подозреваемые регулярно принуждали детей к половым контактам, сообщил Н.БАСАРАБ.

С детьми сейчас работают психологи, поскольку ребята получили тяжелую психологическую травму.

Подозреваемые также имели семьи и детей, но проживали отдельно. Вину они не признают и говорят, что подобных случаев не было.

За совершение этих преступлений задержанным грозит лишение свободы по ст.153 ч.2 Уголовного кодекса Украины (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенные в отношении несовершеннолетнего), сказал Н.БАСАРАБ.